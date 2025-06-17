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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1828 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1828 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1828 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1828 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 21000 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
22730 $
Цена в валюте аукциона 19250 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
10098 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2012
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1828 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2011
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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