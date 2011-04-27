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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2526 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 95 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1828 EK на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1828 EK на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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