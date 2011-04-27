Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 крейцера 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1828
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2526 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 95 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы