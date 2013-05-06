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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1828 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1828 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1828 ST на аукционе Frühwald - 19 сентября 2020
ПродавецFrühwald
Дата19 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1828 ST на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьAU
Цена
******
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