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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр20,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3637 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Zöttl - 19 марта 2022
ПродавецZöttl
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1828 EK на аукционе Künker - 29 сентября 2009
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2009
СохранностьXF
Цена
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