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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 6 крейцеров Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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6 крейцеров 1827-1830

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827G081827ST051828ST001828EK0141830EK019
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6 крейцеров 1831-1837

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1831041832071833051834021835011183602183700
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6 крейцеров 1838

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1838209,360010
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