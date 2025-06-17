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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр19 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1833
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4318 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1833 на аукционе Numismática Leilões - 27 ноября 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата27 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1833 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1833 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1833 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1833 на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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