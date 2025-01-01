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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833
Средняя цена10000 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1833
Средняя цена360 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена50 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833
Средняя цена55 $
Продажи
026
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833
Средняя цена120 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833
Средняя цена
Продажи
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