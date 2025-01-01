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Саксен-Кобург-Гота
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1833
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1833 года
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Талер 1833
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
7
10 крейцеров 1833
Средняя цена
360 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1833
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
3 крейцера 1833
Средняя цена
55 $
Продажи
0
26
1 крейцер 1833
Средняя цена
120 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1 пфенниг 1833
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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