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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC276

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1833
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
9477 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
14170 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1833 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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