Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC276
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1833
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Где продать?
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