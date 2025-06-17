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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1833
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1709 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе Stephen Album - 2 апреля 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 23 января 2024
ПродавецBAC
Дата23 января 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе Numis Poland - 7 ноября 2021
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе Numis Poland - 7 ноября 2021
ПродавецNumis Poland
Дата7 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 5 июня 2018
ПродавецBAC
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 26 октября 2017
ПродавецBAC
Дата26 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1833 на аукционе BAC - 22 марта 2017
ПродавецBAC
Дата22 марта 2017
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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