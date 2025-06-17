Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 крейцер 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,799 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
- Диаметр13,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 крейцер
- Год1833
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы