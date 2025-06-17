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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1833 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1833 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1833
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1833 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1833 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1833 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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