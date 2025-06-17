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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1827 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1827 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1827 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр20,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1827 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 G на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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