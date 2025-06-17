Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
6 крейцеров 1827 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,733 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
- Диаметр20,4 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1827
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1827 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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