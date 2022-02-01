flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр20,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1830
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1706 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 180 CZK
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 17 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата17 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 13 мая 2023
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата13 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 10 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 11 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Russiancoin - 5 августа 2021
ПродавецRussiancoin
Дата5 августа 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Busso Peus - 8 июля 2017
ПродавецBusso Peus
Дата8 июля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1830 EK на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1830 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы