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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1830 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1830 EK
Средняя цена640 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1830 EK
Средняя цена200 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1830 EK
Средняя цена15 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
3 крейцера 1830 EK
Средняя цена110 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1 крейцер 1830 EK
Средняя цена40 $
Продажи
03
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