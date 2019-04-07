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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1830
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьAU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Höhn - 13 сентября 2018
ПродавецHöhn
Дата13 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Stephen Album - 19 мая 2018
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе CNG - 5 декабря 2012
ПродавецCNG
Дата5 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1830 EK на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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