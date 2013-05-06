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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1830
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 34 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1830 EK на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1830 EK на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1830 EK на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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