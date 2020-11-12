Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1830
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2447 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
Сохранность
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