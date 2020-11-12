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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1830
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2447 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Rauch - 21 февраля 2021
ПродавецRauch
Дата21 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе WAG - 4 октября 2020
ПродавецWAG
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Teutoburger - 28 февраля 2015
ПродавецTeutoburger
Дата28 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1830 EK на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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