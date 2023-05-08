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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 гульден 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 гульден 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 гульден 1830 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC463

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 гульден
  • Год1830
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 3100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
3405 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Heritage - 21 сентября 2017
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Heritage - 21 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Frühwald - 3 апреля 2016
ПродавецFrühwald
Дата3 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Westfälische - 13 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1830 EK на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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