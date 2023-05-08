Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 гульден 1830 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC463
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 гульден
- Год1830
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1830 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 3100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
Сохранность
Сервис
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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