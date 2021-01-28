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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр19 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1836
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3425 проданному на аукционе Katz Auction за 100 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1836 на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьAU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1836 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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