Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
6 крейцеров 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,733 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
- Диаметр19 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1836
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3425 проданному на аукционе Katz Auction за 100 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
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