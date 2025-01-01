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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1836
Средняя цена4800 $
Продажи
024

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1836
Средняя цена140 $
Продажи
043
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1836
Средняя цена80 $
Продажи
067
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836
Средняя цена95 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена15 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836
Средняя цена75 $
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1836
Средняя цена
Продажи
00
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