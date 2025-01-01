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Саксен-Кобург-Гота
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1836
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1836 года
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Золотые монеты
Дукат 1836
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
24
Серебряные монеты
20 крейцеров 1836
Средняя цена
140 $
Продажи
0
43
10 крейцеров 1836
Средняя цена
80 $
Продажи
0
67
6 крейцеров 1836
Средняя цена
95 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1836
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1836
Средняя цена
75 $
Продажи
0
1
Медные монеты
1 пфенниг 1836
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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