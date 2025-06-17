Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 крейцера 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1836
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 15 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
Где продать?
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