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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1836
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 200 EUR. Торги состоялись 30 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
ПродавецDarabanth
Дата4 января 2024
СохранностьF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
ПродавецDarabanth
Дата4 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 октября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1836 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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