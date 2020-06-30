Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
10 крейцеров 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал10 крейцеров
- Год1836
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 200 EUR. Торги состоялись 30 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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