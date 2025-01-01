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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 10 крейцеров Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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10 крейцеров 1831-1837

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
18310918320218330118340121835091836067183704
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