Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
10 крейцеров 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал10 крейцеров
- Год1832
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3644 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.
Сохранность
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