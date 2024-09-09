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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3644 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1832 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1832 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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