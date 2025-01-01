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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1832 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832
Средняя цена11000 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 гульден 1832
Средняя цена560 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1832
Средняя цена470 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1832
Средняя цена55 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
3 крейцера 1832
Средняя цена90 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 крейцер 1832
Средняя цена270 $
Продажи
03
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