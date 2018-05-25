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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 гульден 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 гульден 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 гульден 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC130

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 гульден
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2175 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 580 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1832 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 450 USD
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1832 на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1832 на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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