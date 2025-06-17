Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 крейцера 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1832
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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