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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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