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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1832 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1832 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1832 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьVF
Цена
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