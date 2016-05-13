Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC304
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1832
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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