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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC304

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
24220 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
4630 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2020
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе SINCONA - 23 октября 2019
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе SINCONA - 22 мая 2019
ПродавецSINCONA
Дата22 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе SINCONA - 25 октября 2016
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Rauch - 11 апреля 2014
ПродавецRauch
Дата11 апреля 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2012
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1832 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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