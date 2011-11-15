Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
6 крейцеров 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,733 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
- Диаметр19 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1832
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1718 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Где продать?
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