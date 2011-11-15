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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1832 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр19 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1832
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1718 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1832 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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