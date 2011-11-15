flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1727 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 14 июля 2016
ПродавецKünker
Дата14 июля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 7 февраля 2013
ПродавецKünker
Дата7 февраля 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1835 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1835 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 10 крейцеровНумизматические аукционы