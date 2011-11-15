Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
10 крейцеров 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал10 крейцеров
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1727 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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