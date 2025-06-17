flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1837
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3483 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1837 на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1837 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1837 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1837 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1837 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 10 крейцеровНумизматические аукционы