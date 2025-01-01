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Саксен-Кобург-Гота
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Саксен-Кобург-Гота
1837
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1837 года
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Серебряные монеты
10 крейцеров 1837
Средняя цена
300 $
Продажи
0
4
6 крейцеров 1837
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1837
Средняя цена
85 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1837
Средняя цена
90 $
Продажи
0
1
1 Грош 1837
Средняя цена
140 $
Продажи
0
13
Медные монеты
1 пфенниг 1837
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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