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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 крейцеров 1837
Средняя цена300 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1837
Средняя цена85 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837
Средняя цена90 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 Грош 1837
Средняя цена140 $
Продажи
013

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1837
Средняя цена
Продажи
00
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