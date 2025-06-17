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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1837
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 80 EUR. Торги состоялись 9 октября 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1837 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1837 на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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