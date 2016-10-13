Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 крейцер 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,799 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
- Диаметр13,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 крейцер
- Год1837
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
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