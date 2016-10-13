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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1837
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1837 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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