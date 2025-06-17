Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 Грош
- Год1837
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1873 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 340 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
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