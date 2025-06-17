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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1837 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 Грош 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 Грош 1837 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 Грош
  • Год1837
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1837 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1873 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 340 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Höhn - 9 февраля 2017
ПродавецHöhn
Дата9 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1837 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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