Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
10 крейцеров 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал10 крейцеров
- Год1834
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1210 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 15 июня 2025.
Сохранность
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