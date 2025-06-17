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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1210 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 15 июня 2025.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Möller - 1 июня 2015
ПродавецMöller
Дата1 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Soler y Llach - 10 июля 2014
ПродавецSoler y Llach
Дата10 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе HERVERA - 10 июля 2014
ПродавецHERVERA
Дата10 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1834 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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