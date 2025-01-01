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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1834 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1834
Средняя цена600 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1834
Средняя цена310 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1834
Средняя цена150 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834
Средняя цена15 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1834
Средняя цена65 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 крейцер 1834
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1834
Средняя цена130 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1834
Средняя цена200 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 1/2 пфеннига 1834
Средняя цена180 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834
Средняя цена260 $
Продажи
05
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