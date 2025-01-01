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Саксен-Кобург-Гота
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1834
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1834 года
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Серебряные монеты
1 гульден 1834
Средняя цена
600 $
Продажи
0
7
20 крейцеров 1834
Средняя цена
310 $
Продажи
0
6
10 крейцеров 1834
Средняя цена
150 $
Продажи
0
12
6 крейцеров 1834
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1834
Средняя цена
65 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1834
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
3 пфеннига 1834
Средняя цена
130 $
Продажи
0
18
2 пфеннига 1834
Средняя цена
200 $
Продажи
0
2
1 1/2 пфеннига 1834
Средняя цена
180 $
Продажи
0
10
1 пфенниг 1834
Средняя цена
260 $
Продажи
0
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