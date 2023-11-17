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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,6 - 2 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1834 на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1834 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1834 на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1834 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1834 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2020
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
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