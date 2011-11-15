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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 1/2 пфеннига 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,3 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 1/2 пфеннига
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 1/2 пфеннига 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1834 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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