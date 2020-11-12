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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2448 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1834 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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