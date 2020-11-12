Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1834
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2448 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
Сохранность
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