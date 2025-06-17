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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1724 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Numimarket - 17 марта 2025
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Numimarket - 17 марта 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Darabanth - 4 января 2024
ПродавецDarabanth
Дата4 января 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1834 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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