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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 гульден 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 гульден 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 гульден 1834 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 гульден
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1511 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1500 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1834 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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