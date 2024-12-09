Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 гульден 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 гульден
- Год1834
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1834 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1511 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 1500 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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