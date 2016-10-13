Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 пфеннига 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес5,7 - 6 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 пфеннига
- Год1834
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 пфеннига 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4585 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Где продать?
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