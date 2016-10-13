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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 пфеннига 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес5,7 - 6 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 пфеннига 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4585 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Felzmann - 11 марта 2015
ПродавецFelzmann
Дата11 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 пфеннига 1834 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьUNC
Цена
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