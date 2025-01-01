flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Медные монеты 3 пфеннига Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

type-coin
type-coin

3 пфеннига 1834

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1834018
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы