flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1834 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1834
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 12180 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1834 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1834 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1834 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1834 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские медные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 2 пфеннигаНумизматические аукционы