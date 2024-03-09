Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1834 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,4 - 4,7 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1834
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1834 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 12180 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
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