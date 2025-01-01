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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Медные монеты 2 пфеннига Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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2 пфеннига 1834-1835

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
183402183507
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2 пфеннига 1841

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G333,33408
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