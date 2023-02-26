Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,3 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC333,334
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5534 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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