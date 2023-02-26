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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,3 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC333,334

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5534 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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