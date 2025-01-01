Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Саксен-Кобург-Гота
Период:
1827-1870
1827-1870
Эрнст I
1827-1844
Эрнст II
1845-1870
Главная
Каталог
Саксен-Кобург-Гота
1841
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1841 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
2 талера 1841 G
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
56
Талер 1841 G
Средняя цена
230 $
Продажи
0
85
1/6 талера 1841 G
Средняя цена
280 $
Продажи
0
13
2 Гроша 1841 G
Средняя цена
150 $
Продажи
0
17
1 Грош 1841 G
Средняя цена
140 $
Продажи
0
22
1/2 гроша 1841 G
Средняя цена
160 $
Продажи
0
9
Медные монеты
2 пфеннига 1841 G
Средняя цена
80 $
Продажи
0
8
1 пфенниг 1841 G
Средняя цена
110 $
Продажи
0
4
Категория
Год
Поиск