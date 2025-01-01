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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 G
Средняя цена1800 $
Продажи
056
Аверс
Реверс
Талер 1841 G
Средняя цена230 $
Продажи
085
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 G
Средняя цена280 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
2 Гроша 1841 G
Средняя цена150 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1 Грош 1841 G
Средняя цена140 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1841 G
Средняя цена160 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 G
Средняя цена80 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 G
Средняя цена110 $
Продажи
04
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