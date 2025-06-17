Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC48,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1/6 талера
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1738 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецNMV Nederlandsche Muntenveiling
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы