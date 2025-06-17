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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1/6 талера
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1738 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 ноября 2024
ПродавецNMV Nederlandsche Muntenveiling
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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