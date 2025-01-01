flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 1/6 талера Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

type-coin
type-coin

1/6 талера 1841-1843

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G48,0000131842G48,0000101843G48,000015
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1/6 талераНумизматические аукционы