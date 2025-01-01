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Саксен-Кобург-Гота
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Цена монет Саксен-Кобург-Гота
Эрнст I
1/6 талера
Серебряные монеты 1/6 талера Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота
1/6 талера 1841-1843
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1841
G
48,000
0
13
1842
G
48,000
0
10
1843
G
48,000
0
15
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